Due ori e un bronzo per l´Auxilium Genova al Trofeo Etna

Genova - Selene De Vito, Sabrina Deiana, Nicole Parisi e Giada Scognamillo, atlete dell'Auxilium Genova, hanno partecipato, nell'ultimo fine settimana, alla terza edizione del Trofeo dell’Etna, caratterizzato dalla presenza di numerose ginnaste provenienti da tutta Italia.



La prima a scendere in pedana è stata Selene De Vito nella categoria Gold, riservata alle ginnaste nate nell’anno 2007; una partenza un po’ fallosa alle clavette, dettata dall’emozione, le conferisce la giusta carica per migliorarsi alla palla e al corpo libero dove ottiene un prestigioso quarto posto spiccando per le sue doti fisiche ed espressive.



Sabato sera è stata la volta del gruppo Gold di Specialità: ottima prova per Nicole Parisi alla fune che ha eseguito un esercizio impeccabile permettendole così di salire sul gradino più alto del podio. Convince pubblico e giuria anche al secondo attrezzo, la palla, eguagliando il risultato alla fune.



Stessa sorte per la compagna Sabrina Deiana impegnata agli attrezzi cerchio e nastro. Qualche incertezza al secondo attrezzo ma risulta comunque la migliore in entrambi guadagnandosi così la medaglia d’oro.



Domenica continua la gara con la categoria Gold Junior anno 2004: splendido e inaspettato risultato per Giada Scognamillo impegnata agli attrezzi cerchio clavette e nastro in una competizione di altissimo livello e’ riuscita a salire sul terzo gradino del podio in classifica generale (cerchio e clavette) e ottiene di nuovo un bronzo al cerchio nella classifica per attrezzo e un quarto posto alle clavette.