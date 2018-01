Dzeko risponde a Quagliarella e gela il Ferraris: finisce 1-1

Genova - Luci accese al Ferraris per il recupero della terza giornata di Serie A Tim. La Sampdoria ospita la Roma di Di Francesco, che schiera dal primo minuto il promesso sposo blues Edin Dzeko. Giampaolo recupera Quagliarella, uscito malconcio domenica, e fa affidamento a Zapata per scalfire la retroguardia giallorossa.



Ecco le formazioni:



Sampdoria: Viviano; Beresezynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata. All.: Giampaolo.

Roma: Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Under, Dzeko, Defrel. All.: Di Francesco.

Arbitro: Orsato di Schio



1' Fischio d'inizio di Orsato. La Samp attaccherà sotto la gradinata nord n questa prima frazione.



2': Subito Roma pericolosa con Under che sfugge sulla sinistra e serve in area per Dzeko, che non trova il tap-in vincente, Viviano fa sua la sfera.



8': I blucerchiati in questi primi minuti patiscono il forcing giallorosso. Nainggolan si fa strada sulla sinistra e cerca l'attaccante bosniaco in area. La conclusione di Dzeko però viene ben intercettata da Ferrari.



13: Ci prova Under dalla distanza, ma il sinistro del turco è completamente fuori misura e finisce in gradinata.



14': La Samp prova a uscire fuori. Palla in verticale per Zapata che dall'out di fondo mette a sedere il diretto marcatore e scarica per l'accorrente Linetty, la conclusione del polacco viene però murata da Fazio. Cresce la Samp, cresce l'entusiasmo della gradinata sud.



18': Errore giallorosso in fase di costruzione, non ne approfitta Ramirez che si fa rimontare dalla retroguardia capitolina.



20': Occasione Roma! Bordata dai venticinque metri di Pellegrini che costringe Viviano alla respinta in corner.



22': Ferrari svetta più in alto di tutti sul corner di Torreira, ma l'incornata del numero tredici blucerchiato oltrepassa la traversa.



25': ROMA PERICOLOSA! Dzeko allarga per Pellegrini, che chiude il triangolo per l'inserimento di Nainggolan su cui compie un vero prodigio Viviano. Il portiere blucerchiato allunga il piedone e devia in corner il tiro ravvicinato del numero quattro giallorosso.



37': Prima ammonizione ai danni di Ramirez.



39': Punizione al centro dell'area per la Roma, svetta più in alto di tutti Manolas ma la deviazione del centrale difensivo giallorosso sorvola la traversa.



42': OCCASIONISSIMA PER DEFREL! Il 23 giallorosso riceve in profondità il filtrante di Dzeko, ma quando rientra sul sinistro spreca tutto, mancando clamorosamente lo specchio della porta.



45': CALCIO DI RIGORE PER LA SAMPDORIA! A Orsato, richiamato dal Var, viene comunicato il tocco di mano di Kolarov. Sarà rigore per la Samp!



46': QUAGLIARELLA SIGLA IL VANTAGGIO BLUCERCHIATO DAL DISCHETTO!!



INTERVALLO



1': Ripartiti!



2': CHE OCCASIONE PER LA SAMP! Praet suggerisce per Zapata che da ottima posizione spara alto!



5': Quagliarlla sembra non farcela, pronto Caprari.



6': Uscirà proprio il numero 27 blucerchiato, che si gode una nuova standing ovation da parte del suo pubblico. Entra Caprari!



7': SUBITO CAPRARI PERICOLOSO! Il numero nove della Samp rientra sul destro e cerca l'angolino alto, la sfera però viene sporcata dalla difesa giallorossa. Sarà corner.



17': Ammonito Strootman per un fallo su Ramirez. Ottima punizione per la Samp.



18': CAPRARI! Vicina al raddoppio la Samp con il destro a giro del numero nove, che trova l'opposizione di Alisson.



19': Non sembra cambiare il copione, Di Francesco corre ai ripari. Entra Schick, accolto da una bordata di fischi, ed esce Defrel.



20': RASOIATA DI PELLEGRINI! Il numero sette giallorosso ci prova con un sinistro potente, che si spegne sul fondo alla sinistra di Viviano.



22': GOL ANNULLATO A DZEKO! Nemmeno il tempo di gioire per il bosniaco che si vede annullare il gol da Orsato. Corretta la decisione del fischietto di Schio.





27': ZAPATA! Il colombiano, servito splendidamente da Caprari, perde l'attimo e si fa rimontare dalla difesa giallorossa.



28': Esce Under nella Roma, entra Antonucci.



29': Esce Strinic, entra Murru.



30': SUBITO ANTONUCCI! Il prodotto del vivaio giallorosso si ostacolo con Dzeko e non riesce a mettere in porta l'ottimo traversone proveniente da destra.



32': CAPRARI IN CONTROBALZO! Il numero nove blucerchiato non trova la porta da situazione di calcio d'angolo.



35': Giampaolo costretto all'ultimo cambio. Dentro Barreto, fuori Praet. Il belga, tra i migliori in campo, accusa un fastidio muscolare che lo costringe ad abbandonare il rettangolo di gioco.



36': Di Francesco tenta il tutto per tutto. Dentro Gerson, fuori Pellegrini.



37': Nainggolan in spaccata cerca il suggerimento per Dzeko, Viviano in uscita bassa blocca la sfera.



42': CAPRARI! Ottima triangolazione dell'ex giallorosso con Torreira, superlativo Alisson che respinge la conclusione dell'attaccante.



43': FLORENZI!! Volè di destro del capitano capitolino, che sibila il palo alla destra di Viviano.



45': Quattro minuti di recupero!



46': DZEKO! Il bosniaco incorna il traversone e regala il pareggio ai suoi!



48': Ammonito Florenzi e punizione in favore della Samp. Ramirez non sfrutta il piazzato dal limite, il suo sinistro si infrange sulla barriera.



49': RAMIREZ! Vano l'ultimo tentativo dell'uruguaiano su punizione.



Triplice fischio di Orsato, finisce uno a uno al Ferraris.