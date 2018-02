Genova - La Samp esce perde lo scontro diretto contro il Milan: la gara viene decisa da un gol di Bonaventura nel primo tempo. I blucerchiati oltre a recriminare per un rigore non concesso per fallo di mano di Calabria, si devono mangiare le mani per l’occasione divorata da Caprari nei minuti di reupero.



Primo tempo - Giampaolo rispetto alla vittoria contro il Verona ritrova Ramirez rientrato dalla squalifica. Il Milan parte forte e al 5’ ottiene un calcio di rigore per fallo di mano di Murru, Sul dischetto va Rodriguez ma Viviano respinge. La Sampdoria cerca di contenere le avanzate dei rossoneri che però trovano il vantaggio al 13’ con Bonaventura bravo a infilare Viviano sotto le gambe. Il gol galvanizza i padroni di casa che con Calhanoglu hanno la possibilità di raddoppiare ma Viviano c’è. Al 37’ Calabria durante un duello con Zapata colpisce di mano. Doveri e il Var lasciano proseguire l’azione ritenendo il fallo fuori area. Al 44’ Bonucci raddoppia ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Finisce qui il primo tempo.



Secondo Tempo - Nella ripresa Giampaolo toglie Zapata e Barreto e inserisce Verre e Caprari ma è il Milan a fare la partita e ad avere le occasioni per chiudere la gara ma prima la traversa su tiro di Calhanoglu e poi Viviano evitano un passivo maggiore. Il tecnico doriano inserisce pure Kownacki ma la palla più nitida finisce sui piedi di Caprari: l’attaccante riceve da Quagliarella ma da pochi passi manda sul fondo. Finisce qui, la Samp si fa raggiungere al sesto posto dal Milan. Domenica alle 15 al Ferraris ci sarà la gara contro l’Udinese da non fallire per mantenere le distanze dall’Atalanta e staccare la squadra di Gattuso impegnata nel posticipo all’Olimpico contro la Roma.