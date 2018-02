Genova - Colpaccio del Genoa all’Olimpico: la squadra allenata da Ballardini batte 2-1 la Lazio con i gol realizzati da Pandev (un ex) e Laxalt. Tre punti fondamentali per i rossoblu che si staccano dalla zona retrocessione lasciandosi sette squadre alle spalle.



Primo Tempo - Ballardini deve rinunciare nel riscaldamento a Rosi infortunato e lancia dal primo minuto Pereira, mentre sulla sinistra Laxalt preferito a Migliore. In attacco tocca al duo Pandev e Galabinov. La prima azione è della Lazio al 9’ con Luis Alberto che manda alto sopra la traversa. Al 20’ tocca a Parolo ma il suo colpo di testa manda fuori. La prima occasione del Genoa è al 25’ con Hijlimark ma il pallone finisce sul fondo. Al 37’ cerca la via della rete Luis Alberto ma il tiro termina di poco a lato. Al 40’ sinistro di Laxalt con Strakosha che para. Finisce qui il primo tempo.



Secondo Tempo - Nella ripresa succede di tutto con tante occasioni e tre gol. Al 10’ vantaggio del Genoa con Pandev: il macedone sfrutta il passaggio di Galabinov e con un destro a giro infila Strakosha all’angolino. La gioia del gol dura però quattro minuti perché Parolo trova il pareggio con un tiro dalla distanza. Inzaghi le prova tutte, inserendo Nani e Felipe Anderson al posto di Murgia e Marusic ma è il Genoa ad andare ancora in gol con Laxalt. Stavolta però la rete viene annullata dal Var per un tocco di mano del calciatore uruguayano. Il Genoa però ci crede e al 90’ Laxalt è bravo di testa a battere il portiere della Lazio sfruttando al meglio un cross di Hiljiemark. Poi il recupero fino al fischio finale di Maresca che dà fine alle ostilità. Domenica prossima alle 15 trasferta a Verona contro il Chievo dove tornerà Spolli dopo lo stop per squalifica.