Ferrero: «Me rode er c**o! Un giorno sarò presidente della Roma»

Genova - Il solito Ferrero show nel post partita di Sampdoria-Roma: «Me rode er c**o» commenta il patron blucerchiato. «I minuti finali li ho vissuti proprio male. Se Dio esiste ci rifacciamo a Roma tra qualche giorno».



«Rigore? Credo sia stata una tamponata. Quagliarella è il Re d'Italia. È un uomo eccezionale, che alla sua età continua a mangiare l'erba».



Ferrero si è fermato a parlare a lungo con Patrik Schick: «È un ragazzo che con noi è cresciuto molto. Da noi era un re, però gli ho spiegato che Roma è un'altra cosa rispetto Genova. Io dico "Chi bello vuol comparì, qualche cosa ha da soffrì". Deve giocare come sa giocare, magari non dalla prossima».



I colleghi giornalisti poi chiedono un parere sul quasi certo addio di Dzeko alla Roma: «Vi dico che non va via. Io presidente della Roma? Lo farò un giorno perché sono molto innamorato della mia città»



Ieri l'incontro tra Preziosi e il sindaco di Genova Marco Bucci per la questione stadio. «Lo stadio lo facciamo insieme, siamo d'accordo e tra due otre mesi chiuderemo. Lo stadio secondo me varrà tra i 5 e gli 8 milioni, non di più. Per un motivo semplice, ci sono da spendere 30 milioni. Sono incazzato per il campo. L'abbiamo rifatto due volte ed è di nuovo da rifare. Però è assurdo farne uno nuovo, il Ferraris è lo stadio più bello del mondo».