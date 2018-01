Ferrero ha un´idea: hotel a Bogliasco per vivere da vicino i calciatori

Genova - Grandi progetti a Bogliasco per la Sampdoria targata Ferrero. A rivelarli Antonio Romei, braccio destro del patron blucerchiato, a Il Secolo XIX.



«Stiamo per prendere in gestione il campo "Tre Campanili", poi vediamo se riusciamo ad allargarci verso la collina di qualche metro, sul campo superiore» spiega l'avvocato.



«Nell'attuale palazzina degli spogliatoi ci saranno un media center e un punto ospitality per gli sponsor. E poi c’è l’idea del presidente dell’albergo per la squadra. Con una decina di suite di nicchia, per chi magari vuole provare l’esperienza di vivere una giornata con la squadra».



Un'iniziativa di certo originale quella del presidente Ferrero, che consentirà (qualora si concretizzasse) a tifosi e appassionati di vivere sempre più da vicino il mondo blucerchiato.