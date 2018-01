Galabinov regala al Genoa la prima gioia del 2018, Iachini sconfitto di misura

Genova - Comincia con una bordata di fischi all'indirizzo di Beppe Iachini il match tra Genoa e Sassuolo. Ballardini rinuncia a Taarabt e lancia dal primo minuto il duo Lapadula-Pandev.



Genoa: Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Brlek, Bertolacci, Laxalt; Pandev, Lapadula. All. Ballardini. A disp: Lamanna, Zima, Gentiletti, Cofie, Ricci, Lazovic, Omeonga, Taarabt, Galabinov, Rossi, Pellegri



Sassuolo: Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi; Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano. All. Iachini. A disp: Pegolo, Marson, Gazzola, Rogerio, Adjapong, Dell'Orco, Mazzitelli, Frattesi, Cassata, Scamacca, Ragusa Matri.



Arbitro: Giacomelli di Trieste





1': Partiti. Il Genoa attaccherà sotto la gradinata sud. Divisa bianca per gli emiliani.



15': Ancora poche emozioni al Ferraris: le due squadre si studiano.



17': Rossettini respinge di testa centralmente, Magnanelli tenta il destro al volo che si spegne a lato.



22': GENOA PERICOLOSO! Verticalizzazione di Rigoni per Pandev, il macedone stoppa centralmente e serve sulla corsa Lapadula che da buona posizione non trova il diagonale voluto e spara alto.



29': Slalom gigante di Goldaniga, che viene steso da Rigoni. Primo giallo di giornata all'indirizzo del numero 30 rossoblù.



35': Consigli colpisce in uscita Lapadula. Il numero dieci visibilmente sanguinante al naso rientra in campo tra gli applausi del Ferraris, Ballardini aveva già pronta la carta Galabinov.



41': Laxalt sfugge sulla sinistra e serve in area un traversone che, sporcato dalla difesa ospite, per poco non inganna Consigli.



43': Gioco fermo a causa di un infortunio occorso a Spolli e Falcinelli durante uno scontro di gioco.



45': Saranno due i minuti di recupero.



46': Ci prova Rigoni di testa da calcio d'angolo, la conclusione viene respinta e finisce sui piedi di Brlek che spara in curva.



47': Duplice fischio di Giacomelli.



Intervallo



1': Cominci la ripresa. Nessuna sostituzione da parte di Ballardini e Iachini che mantengano gli undici della prima frazione.



10': Primo cambio per Ballardini. Esce Pandev tra gli applausi del Ferraris, entra Galabinov.



13': Il neoentrato Galabinov prova il jolly su punizione, ne esce una parabola comoda per Consigli.



18': La partita non sembra entrare nel vivo. Le difese al momento prevalgono sui rispettivi reparti offensivi, il pubblico non gradisce lo spettacolo offerto.



19': Esce Falcinelli, entra Matri.



21': MIRACOLO DI PERIN! Matri subito pericoloso. Il centravanti arma il destro sul traversone di Missiroli, assoluto prodigio del portiere rossoblù che devia sopra la traversa.



22': Giallo per Missiroli per un fallo a centrocampo



23': GALABINOV! Genoa vicino al vantaggio con il destro a giro del bulgaro, Consigli vola sul palo lontano e devia a lato.



24': Zukanovic interrompe la ripartenza di Politano, giallo per lui.



28': PALO DI MATRI! L'ex rossoblù colpisce di testa sul secondo palo, la sfera scheggia il montante alla destra di Perin.



30': Esce Brlek, entra Lazovic.



34':GALABINOV!!! Genoa in vantaggio!! Biraschi affonda sulla destra e crossa in area di rigore, il bulgaro sbuca tra Acerbi e Goldaniga e insacca di testa alla spalle di Consigli.



36': Esce Duncan, entra Ragusa



38': Esce un applauditissimo Lapadula, entra Omeonga



44': Esce Missiroli, entra Mazzitelli.



45': GRAN CONCLUSIONE DI RAGUSA! Palla che sibila il palo alla sinistra di Perin



45': Saranno quattro i minuti di recupero.



49': Triplice fischio Giacomelli. Il Genoa conquista tra le mura amiche i primi tre punti del 2018.