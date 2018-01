Genoa, Galabinov verso l´addio ma potrebbe esserci un dietrofront

Genova - Ha salutato il grifone con un gol al Sassuolo ma in molti non sono d'accordo con questa decisione, principalmente dopo la gara di sabato. Già perché ormai la notizia sta circolando da tempo: l'attaccante bulgaro Andrej Galabinov rischia di lasciare il Genoa.



Ma anche per lui, la B può attendere. Il suo colpo di testa decisivo a dieci minuti dalla fine, dopo essere subentrato a Pandev, contro il Sassuolo, è stato il regalo più gradito da Ballardini per i suoi 54 anni. “Era da tempo che non giocava. Ha qualità che nella nostra rosa non ci sono. L’ho messo in campo, ha fatto un gran gol e dimostrato di voler fare bene qui”. Parole che allontanano il trasferimento, anche se lo stesso bulgaro a fine gara ha chiarito che “tutto è possibile con il mercato aperto”.



Perinetti ha infatti deciso di risolvere il sovraffollamento dello spogliatoio rossoblù con una lunga serie di cessioni e prestiti in modo da permettere alla rosa di Ballardini di respirare in vista di un determinante girone di ritorno.



Stando a queste indiscrezioni sembra così che il mister deciderà di puntare tutto su Lapadula e Pellegri, cercando di ritagliare spazio anche ad uno scalpitante Giuseppe Rossi. Con Taarabt e Pandev, infine, il pacchetto offensivo del Genoa può dirsi completo. Riuscirà il giovane Pellegri a sfruttare al meglio questo 2018 per la sua consacrazione?