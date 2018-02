Genoa - Inter 2-0. Volano i rossoblu, terza vittoria di fila

Genova - Genoa: Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov. All. Ballardini. A disp: Lamanna, Zima, El Yamiq, Pereira, Migliore, Cofie, Omeonga, Lazovic, Rigoni, Madeiros, Lapadula.



Inter: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Karamoh; Eder. All. Spalletti. A disp: Padelli, Pissardo, Lisandro Lopez, Lombardoni, Santon, Dalbert, Brozovic, Rafinha, Emmers, Pinamonti.



Arbitro: Fabbri di Ravenna



Primo Tempo

4' Buon inizio da parte del Genoa



5' Bertolacci colpisce il pallone di naso, Skriniar libera



9' Destro di Pandev, respinge Handanovic



11' Traversa del Genoa con Goran Pandev



19' Destro di Karamoh e pallone che termina sul fondo



26' Cross di Laxalt dalla sinistra, Galabinov di testa manda sul fondo



27' Ranocchia atterra Pandev, è giallo



31' Destro di Candreva, Perin vola e manda il pallone in corner



35' Conclusione debole di Candreva, Perin para senza problemi



43' Angolo per il Genoa, Galabinov di testa manda sul fondo



44' Gol Genoa Cross di Laxalt, Skriniar respinge ma il pallone sbatte su Ranocchia che infila nella sua porta



45' Finisce qui il primo tempo



Secondo Tempo

3' Cross di Cancelo, Rosi anticipa il suo avversario e manda in corner



7' Cross di Rosi, Cancelo anticipa Pandev e manda in corner



14' Gol Genoa Pandev tutto solo stoppa e batte Handanovic. Il macedone sfrutta il tiro del compagno



16' Nell'Inter fuori Vecino, dentro Rafinha



18' Destro di Candreva, para a terra Perin



23' Gagliardini di testa, palla che termina sul fondo



26' Sinistro di Karamoh e palla che termina alta



31' Tiro di Rafinha e palla che termina sul fondo. Nell'inter fuori Borja Valero, dentro Brozovic



32' Spalletti toglie anche Candreva e inserisce Pinamonti



33' Tiro a giro di Eder, Zukanovic salva sulla linea



34' Zukanovic manda sul fondo



35' Esce tra gli applausi Pandev e al suo posto entra Lazovic



43' Destro di Karamoh, para Perin



45' Si giocherà fino al 49'



46' Conclusione di D'Ambrosio, para Perin



49' Fischio finale, il Genoa batte l'Inter 2-0