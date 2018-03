Genoa - Milan 0-1. Andre Silva punisce i rossoblu

Genova - Genoa: Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov. All.: Ballardini. A disp: Lamanna, Zima, Rossettini, El Yamiq, Migliore, Pereira, Rosi, Omeonga, Medeiros, Bessa, G. Rossi, Lapadula.



Milan: Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. All.: Gattuso. A disp: Donnarumma A., Storari, Antonelli, Calabria, Gomez, Musacchio, Zapata, Locatelli, Mauri, Montolivo, Cutrone, André Silva



Arbitro: Fabbri di Ravenna



Primo Tempo

4' Cross di Calhanoglu, para Perin



7' Destro di Bonaventura, pallone alto sopra la traversa



9' Girata di Kalinic, Perin c'è e para in due tempi



17' Destro a giro di Calhanoglu, pallone che termina sul fondo



25' Sinistro di Laxalt, Galabinov per un soffio non interviene e il pallone finisce sul fondo



29' Tiro di Calhanoglu, para a terra Perin



35' Punizione Milan: batte Calhanoglu, para Perin senza problemi



39' Colpo di testa di Galabinov, pallone sul fondo



40' Destro di Laxalt a lato



42' Annullato gol al Milan per fuorigioco di Bonaventura



45' Destro di Calhanoglu alto. Finisce il primo tempo al Ferraris sullo 0-0



Secondo tempo

1' Tiro di Pandev, para Donnarumma



8' Annullato il gol a Rigoni



12' Genoa vicino al vantaggio ma Zukanovic spreca mandando sul fondo



13' Girata di Lazovic alle stelle



14' Nel Milan fuori Kalinic, dentro Cutrone



16' Sinistro di Bonaventura sul fondo



19' Tiro di Rodriguez, para Perin



22' Bonaventura calcia, Perin c'è



23' Gattuso toglie Calhanoglu e inserisce Andre Silva



28' Destro di Suso e pallone che attraversa l'area di rigore e finisce sul fondo



30' Ballardini toglie Rigoni e Galabinov e inserisce Omeonga e Lapadula



34' Giallo a Bertolacci per gioco scorretto



36' Fuori Pandev, dentro Bessa



40' Allontanato Perinetti per proteste



45' Saranno 4 ' di recupero



46' Tiro potente di Kessie, para a terra Perin



47' Girata di testa di Lapadula, palla alta



49' Gol Milan Andre Silva di testa punisce Perin. Finisce qui al Ferraris