Genoa - Udinese 0-1. Secondo ko consecutivo

Genova - Genoa: Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic; Biraschi, Omeonga, Veloso, Bertolacci, Migliore; Pandev, Lapadula. All. Ballardini. A disp: Lamanna, Zima, Gentiletti, Cofie, Taarabt, Rossettini, Galabinov, Rosi, Brlek, Lazovic, Rigoni, Laxalt.



Udinese: Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Fofana, Behrami, Jankto, Pezzella;, De Paul; Lasagna. All. Oddo. A disp. Scuffet, Pizzignacco, Angella, Zampano Ingelsson, Perica, Maxi Lopez, Pontisso, Halfredsson, Barak, Balic.



Arbitro: Pairetto di Nichelino



Primo Tempo

3' Destro di Lapadula, Bizzarri devia. Poi Omeonga calcia, la difesa manda in corner



5' Tiro di Lasagna che termina sul fondo



12' Sinistro di Lapadula alto



13' Bertolacci atterra Fofana, Pairetto estrae il giallo



19' Tanti errori da una parte e dall'altra



25' Destro di Veloso respinto da un difensore dell'Udinese



30' Cross di Lasagna, Izzo mette in corner. Dalla bandierina la difesa del Genoa libera l'area di rigore



36' Girata di Pandev alto



43' Cross di Omeonga, Nuytinck anticipa Bertolacci in corner



44' Destro di Spolli deviato in corner ma Pairetto concede il rinvio dal fondo



47' Finisce il primo tempo sullo 0-0



Secondo Tempo

11' Fuori Veloso, dentro Rigoni



13' Oddo toglie De Paul e inserisce Maxi Lopez



15' Spolli atterra Lasagna, è giallo. Il giocatore era diffidato e salterà la gara di lunedì 5 febbraio contro la Lazio



17' Gol Udinese Behrami calcia di sinistro da 25 metri, Perin è battuto



18' Secondo cambio per Ballardini: fuori Omeonga, dentro Taarabt. Anche Oddo cambia: dentro Hallfredsson fuori Behrami.



19' Samir atterra Pandev: Pairetto grazie al Var estrae il rosso



23' Oddo toglie una punta, Lasagna e inserisce Langella



25' Ballardini le tenta tutte: fuori Biraschi, dentro Galabinov



36' Sinistro di Jankto fuori



39' Colpo di testa di Galabinov, è traversa



43' Genoa vicino al pareggio ma Rigoni invece di appoggiare in porta colpisce di interno piede e lo toglie dalla porta



45' Sinistro di Lapadula sul fondo



49' Finisce quì, il Genoa perde la seconda gara di fila