Genoa, arriva un no dal Milan. Per l´attacco di guarda a Benevento

Genova - Il Milan ha tolto dal mercato Manuel Locatelli, a cui il Genoa si era interessato. La società rossoblù ha fatto un sondaggio anche con l’entourage di Amato Ciciretti, attaccante del Benevento che sembrava destinato al Getafe.



Alla prossima presenza si profila cifra tonda per Andrea Bertolacci. Il centrocampista del Grifone, se scenderà in campo lunedì all’Allianz Stadium, toccherà il traguardo delle 200 partite da professionista nei club di sua militanza. Con le maglie di Lecce, Genoa e Milan, ha infatti collezionato 183 gettoni in Serie A (21 gol, di cui 13 in casa e 8 in trasferta), 6 in Serie B, 9 in Tim Cup (1 gol), 1 in altro torneo. Totale 199