Genova - Il Genoa viene punito a quindici secondi dal termine del secondo tempo da una rete di testa di Andrè Silva su cross di Suso. Il match del Ferraris contro il Milan termina 1-0. Per i rossoblu una beffa dopo una buona partita con un gol annullato a Rigoni con il Vare per fuorigioco millimetrico.



Primo Tempo - La prima occasione è del Milan con Kalinic ma Perin è attento e para in due tempi. Poi sale in cattedra Calhanoglu che cerca di impensierire l’estremo difensore del Genoa dalla distanza ma le sue conclusioni terminano lontano dalla porta. La prima occasione per i padroni di casa è al 25’ con Galabinov che però non riesce ad intervenire su cross di Laxalt. Lo stesso attaccante ci prova poi di testa ma il pallone termina sul fondo. Al 42’ il Milan va in gol con Bonaventura ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Nel finale ci prova ancora Calhanoglu che però non inquadra la porta. Finisce qui il primo tempo.



Secondo Tempo - Nella ripresa il Genoa parte forte e all’8 trova il gol con Rigoni bravo a battere Donnarumma di testa. Fabbri però con l’aiuto del Var annulla per un fuorigioco millimetrico del centrocampista rossoblu. Al 12’ il grifone vicino al gol con Zukanovic ma il difensore tutto solo in area di rigore manda clamorosamente sul fondo. Ballardini decide di cambiare togliendo Rigoni, Pandev e Galabinov e inserendo Omenga, Lapadula e Bessa. Gattuso dal canto suo, dopo le fatiche di coppa si affida a Cutrone e Andrè Silva al posto di Kalinic e Calhanoglu. Il Milan preme e il Genoa si difende con ordine. Nel recupero da un cross di Suso Andrè Silva si libera del suo marcatore e insacca alle spalle di Perin. Una beffa per il Genoa che stava assaporando il pareggio. Domenica 18 marzo alle 20.45 la sfida al San Paolo contro il Napoli in un match caratterizzato da un forte gemellaggio sugli spalti.