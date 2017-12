Genova - Pranzo e riunione tecnica in sala video. Allenamento e poi il rompete le righe: questo il programma del Genoa in vista della sfida di sabato alle 15 contro il Torino. Al di là dell’assenza sicura di Migliore, sono aumentate le chance di recupero per Bertolacci che oggi è tornato ad allenarsi con i compagni. Il centrocampista ha effettuato l’intero programma e si avvia verso il rientro tra i papabili.



Il gruppo ha svolto torello e riscaldamento. per poi concentrarsi su esercitazioni a gruppo suddiviso nelle due metà campo per concludere con alcune partitelle a tema. Domani è in programma la rifinitura e la conferenza stampa di Davide Ballardini.