Genova - «Reputo che questa sia una strada obbligata da seguire, sia per noi che per la Sampdoria. Non credo che una città come Genova possa avere due stadi»: lo ha affermato Giorgio Pernetti, direttore generale del Genoa. Il dirigente rossoblu ha parlato dell'impianto del Ferraris al sito calciomercato.com.



Impianto - «Stiamo cercando di incentivare un progetto condiviso con la Sampdoria che ci permetta di arrivare ad una soluzione in tempi rapidi. Sappiamo però che il percorso non sarà semplice da affrontare e che i paletti da rispettare sono molteplici».