Genova - Ripresa degli allenamenti per il Genoa in vista della gara contro il Torino in programma alle 15. Buone notizie arrivano da Aleandro Rosi che si è presentato a Pegli e ha svolto un lavoro differenziato con Lazovic che però domani sarà in gruppo. Palestra invece per Spolli.



C'è attesa invece per gli esami che nelle prossime ore sosterrà il centrocampista Andrea Bertolacci per un fastidio al flessore destro. L’unica notizia negativa di giornata arriva da Francesco Migliore: al difensore è stata riscontrata una lesione di primo grado al soleo destro.