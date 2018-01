Genova - Il Genoa sta per chiudere per Iuri Medeiros dello Sporting Lisbona: classe 1994 gioca spesso come ala destra ma può ricoprire anche il ruolo di trequartista e centrocampista esterno. La notizia è stata data dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.



Medeiros, arriverebbe in Liguria in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. Intanto non è tramontato l’interesse per Lemos del Las Palmas anche se il calciatore piace molto al Sassuolo.