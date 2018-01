Genova - Il Genoa esce sconfitto di misura a Torino: contro la Juventus finisce 1-0 con la rete realizzata nel primo tempo da Dougals Costa. Per i rossoblu una buona prestazione anche se le occasioni create verso la porta di Szczesny sono veramente poche.



Primo Tempo - Ballardini, che non rinuncia al 3-5-2, lancia Omeonga al posto di Veloso non al meglio della condizione fisica. I padroni di casa iniziano forte rendendosi pericolosi al 5’ con Khedira che calcia alto e poi su punizione con Pjanic respinta da Perin. All’8 arriva il vantaggio della Juventus: Mandzukic trova in area di rigore Douglas Costa che batte Perin. La prima azione del Genoa arriva al 29’ con Laxalt ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Dopo la mezz’ora ci prova Mandzukic ma Perin c’è. Poi il nulla fino al fischio dell’arbitro Di Bello.



Secondo Tempo - Nella ripresa Ballardini toglie uno spento Rigoni e inserisce Lapadula ma è la Juventus ancora a rendersi pericolosa con Pjanic e Douglas Costa che mandano il pallone sul fondo. Il Genoa però rispetto al primo tempo cerca di mettere in difficoltà la Juventus ma i suoi attaccanti sono poco precisi e la difesa di casa è attenta. Al 18’ Izzo è strepitoso ad anticipare Higuain pronto a calciare a rete. Ballardini tenta il tutto per tutto togliendo Taarabt e Pandev e inserendo Lazovic e Lapadula ma il portiere bianconero non viene quasi mai impegnato. Finisce qui, il Genoa perde di misura ma deve recriminare per la poca concretezza in attacco contro la formazione di Allegri che a tratti non sembrava irresistibile. Domenica 28 gennaio alle 15 la sfida casalinga contro l’Udinese.