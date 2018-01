Genoa ko in casa: decide Behrami da 25 metri

Genova - Il Genoa perde la seconda partita consecutiva: al Ferraris l’Udinese vince 1-0 grazie a una rete realizzata da Behrami nel secondo tempo. A nulla è valso il forcing nel finale da parte dei rossoblu. Per Ballardini è la prima sconfitta tra le mura amiche da quando è alla guida del Genoa.



Primo Tempo - Il tecnico rossoblu cambia, dentro Omeonga al posto di Rigoni, Migliore per Laxalt infortunato e in attacco Lapadula preferito a Taarabt come partner di Pandev. La prima occasione del match è al 3’ ed è del Genoa: Lapadula colpisce di destro ma Bizzarri devia. Sulla ribattuta arriva Omenga ma la difesa dell’Udinese libera. Al 5’ ci prova Lasagna ma spedisce sul fondo. Al 12’ è ancora Lapadula ma il suo tiro termina alto. Poi solo tanti errori da una parte e dall’altra fino al finale di primo tempo quando prima Pandev e poi Spolli non inquadrano la porta.



Secondo Tempo - Dopo sedici minuti di nulla, al 17’ l’Udinese va in vantaggio grazie a un gol dalla distanza realizzato da Behrami. Pochi minuti dopo però gli ospiti restano in 10 per il rosso a Samir (decisione arrivata con il Var) per un fallo da dietro su Pandev. Ballardini le prova tutte mettendo in campo sia Galabinov che Taarabt al posto di Omeonga e Biraschi ma il Genoa palesa le difficoltà sotto porta. Al 39’ Galabinov colpisce di testa la traversa e al 43’ Rigoni, subentrato a Veloso, si divora il gol del pareggio non riuscendo a spingere il pallone in porta con Bizzarri ormai battuto. Finisce qui, il Genoa cade al Ferraris e resta a +4 dal terzultimo posto. Lunedì 5 febbraio la trasferta all’Olimpico contro la Lazio: mancherà Spolli che sarà squalificato.