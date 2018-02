Genoa, presentato il nuovo ecosistema digitale

Genova - Il Genoa ha presentato, presso il Museo al Porto Antico, il secondo evento legato alle celebrazioni per il 125° anniversario dalla fondazione. Il percorso iniziato a Palazzo Reale pochi giorni fa, con il richiamo alle tradizioni e alla storia della società calcistica più longeva nel nostro Paese, ha fatto tappa dentro un’originale conferenza sul tema del nuovo ecosistema digitale, nato con la prerogativa di riunire diverse piattaforme comunicanti. Una realtà composta di sito internet, web-tv, e-commerce esperenziale, social media, merchandising, ticketing e newsletter.



L’obiettivo del progetto è ispirato dalla realizzazione di un modello più orientato all’utente. Un prodotto di facile e intuitiva navigazione partendo dall’indirizzo www.genoacfc.it, implementato dalla consultazione di contenuti correlati. Una delle novità è costituita dall’opportunità, tramite una sola registrazione al portale, di accedere a tutti i servizi proposti nelle varie aree di riferimento. In ragione della campagna di internazionalizzazione del marchio, i contenuti del sito saranno disponibili in inglese, con le versioni in spagnolo e cinese in arrivo.



Il nuovo ecosistema digitale, alimentato dall’esperienza acquisita sul campo da CVE SpA, digital partner del club e fornitore dell’infrastruttura tecnologica, sarà on-line il 15 febbraio con il debutto del sito. Il giorno seguente è la data segnata per il lancio della web-tv, Genoa Channel, integrata al portale e alla piattaforma You-Tube. Saranno sette all’interno i canali: Prima Squadra, Interviste, Conferenze Stampa, Settore Giovanile, Since 1893, Fan-Zone, Sfide. Il palinsesto è costruito su base settimanale con un contenuto esclusivo ogni giorno.



L’e-commerce esperenziale, insieme al merchandising on-line, sarà attivato a partire dal 26 del mese e darà modo di prenotare esperienze come il Corporate Hospitality, i Tour guidati allo stadio Luigi Ferraris, gli Eventi Aziendali al Museo, le Feste di compleanno per gli Under 14 sia allo stadio che al Museo. A confezionare la veste grafica dell’ecosistema digitale la creatività dell’agenzia Vivo Consulting. La presenza oggi del gruppo de “Gli Autogol” ha allietato il programma dell’evento vivacizzando la scaletta.