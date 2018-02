Genoa, rifinitura a Pegli senza incovenienti

Genova - Rifinitura terminata per il Genoa a Pegli in vista della sfida contro il Chievo in programma domani alle 15 allo stadio Bentegodi.



Dopo una riunione in sala video la squadra è scesa in campo per svolgere esercitazioni, partitelle e schemi su palle inattive. Questa la lista dei convocati: 1 Perin, 2 Spolli, 4 Cofie, 8 Bertolacci, 10 Lapadula, 14 Biraschi, 16 Galabinov, 17 El Yamiq, 18 Migliore, 19 Pandev, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 24 Bessa, 30 Rigoni, 32 Pereira, 38 Zima, 40 Omeonga, 45 Medeiros, 87 Zukanovic, 88 Hiljemark, 93 Laxalt.