Genova - Il futuro di Leandro Castan sarà in rossoblu ma non al Genoa: il difensore ai margini della Roma sarà presto un giocatore del Cagliari. L’operazione si chiuderà con un prestito secco.



Passaggio - Il calciatore brasiliano già domani dovrebbe arrivare in Sardegna per sostenere le visite mediche. Il Genoa per rinforzare la difesa starebbe pensando a un ritorno di Sebastian De Maio che in rossoblu dal 2013 al 2016 ha disputato 84 partite realizzando 4 gol.