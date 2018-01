Genova - Un centesimo per ogni km pedalato da devolvere all'Ospedale Giannina Gaslini: questa l’iniziativa "IopedaloperilGaslini" promossa dall’A.S.D. Genova MTB Sant’Eusebio in vista del 2018.



Per partecipare basta inviare una mail a info@asdgenovamtb.it indicando i propri dati (numero di cellulare, indirizzo mail, nome e cognome) e confermando l'impegno di partecipare a questa utile iniziativa.



A novembre 2018 gli aderenti verranno contattati e verranno fornite loro le coordinate per poter effettuare il versamento della quota (un centesimo a km). Una volta raccolti tutti i centesimi al km sarà compito dell’associazione no profit effettuare una donazione unica a nome di tutti i partecipanti. La ricevuta del bonifico effettuato – come spiegato dall’A.S.D. MTB Sant’Eusebio - sarà disponibile sui canali social dell’associazione.



Per ulteriori info scrivere a: info@asdgenovamtb.it



Utilizza l'applicazione strava per monitorare i tuoi km percorsi: https://www.strava.com/clubs/iopedaloperilgaslini