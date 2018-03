Giampaolo: «A Crotone servono carattere e personalità»

Genova - «Ripartiamo onorando Davide Astori e lo sport»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia della partita contro il Crotone in programma domani alle 15 allo stadio Ezio Scida.



Lavoro - «Lo stop non ha cambiato i nostri programmi, i ragazzi in questi giorni hanno lavorato bene, sono contento. Timori per la trasferta al Sud? Mal che vada continueremo il nostro trend negativo – ha stemperato il tecnico prima di tornar serio - ma ci siamo preparati per vincere una partita che mi aspetto dura. Serviranno spessore, carattere e personalità. Il Crotone ha bisogno di punti e quindi farà di tutto per metterci in difficoltà».



Gruppo - Domani mancherà soltanto Bereszynski ancora out per infortunio ma Giampaolo è stato chiaro: «Ci sono anche tante partite da disputare e servirà l’apporto di tutti. Sulla destra giocherà Sala mentre ho ancora tanti dubbi sulla formazione da mandare in campo».