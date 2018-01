Genova - «Per uscire indenni dall’Olimpico è necessario recuperare energie fisiche e mentali e fare una grande prestazione»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, al canale youtube della società parlando della sfida contro la Roma in programma domenica alle 20.45.



Assenze - Domani mancherà Praet che dovrà stare fermo per un mesetto circa a causa di un problema muscolare. Così Giampaolo: «Dispiace per l’assenza di Dennis, per noi è un giocatore insostituibile per le sue caratteristiche ma abbiamo Barreto e Verre che possono giocare lì ma se ci fosse la possibilità di acquistare qualcuno in questi ultimi giorni di gennaio sarebbe meglio».



Trasferta - Il mister blucerchiato ha sottolineato come la sua squadra debba migliorare lontano dal Ferraris: «C’è da cambiare marcia fuori casa, è indubbio ma più che ai numeri mi concentro sulle prestazioni del gruppo e dell’atteggiamento messo in campo».