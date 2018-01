Giampaolo: «Bellissima vittoria, abbiamo compiuto un´impresa»

Genova - «Ai punti i ragazzi hanno meritato la vittoria. La squadra ha reagito alle difficoltà»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo al termine della gara vinta 1-0 contro la Roma grazie a una rete realizzata da Zapata.



Singoli - «Quando ottieni vittorie come quella contro la Roma significa che la squadra ha giocato compatta – ha proseguito – Sono molto contento delle prestazioni da parte di Kownacki, Murru, Caprari, Barreto e Alvarez perché, non giocando molto, si sono fatti trovare pronti. Non era semplice reagire quando ti mancano giocatori come Praet, Quagliarella e Strinic».



Gara - Giampaolo non vuole sentire parlare di obiettivi: «Dobbiamo entrare in campo per divertirci, poi quello che arriva è ben accetto. Affrontare la Roma con questa personalità non era semplice, invece la squadra non si è mai scomposta anche quando i giallorossi hanno iniziato a premere. Questo mi rende orgoglioso».