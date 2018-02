Genova - «Il pareggio ci sta tutto. Abbiamo affrontato una squadra che in campionato ha perso poche volte e ha giocatori di qualità. Forse c’è il rammarico per non aver sfruttato la superiorità numerica ma la squadra aveva pochissime energie»: lo ha affermato l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, al termine della gara terminata 1-1 contro il Torino.



Singoli - Il tecnico dei blucerchiati si è soffermato sulla prestazione di alcuni giocatori: «Ho messo Caprari perché volevo vincere sapendo che avrei potuto rischiare. Murru invece mi è piaciuto, è riuscito con il passare dei minuti a prendere il tempo a Iago Falque».



Avversario - «Mazzarri è venuto qua per giocare una gara attenta e per sfruttare ogni nostro minimo errore, non era semplice ma va bene così».