Giampaolo: «Contro il Verona niente calcoli, servono i 3 punti»

Genova - «Dobbiamo pensare solo alla partita contro il Verona, il resto non conta. Domani affrontiamo un avversario in lotta per non retrocedere ma noi vogliamo tornare alla vittoria per migliorare la nostra classifica, per i favori del pronostico e per regalare una gioia al nostro pubblico»: lo ha dichiarato Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, alla vigilia della gara casalinga contro i gialloblu.



Scelte - Nella gara contro il Verona mancheranno Praet (sta recuperando dall’infortunio) e Ramirez (squalificato), ma Giampaolo ha ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere nelle prossime ore: «Ho un gran bel gruppo, chi giocherà domani sono sicuro che non mi deluderà».