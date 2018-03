Giampaolo: «Contro l´Inter serve una gara perfetta»

Genova - «Le critiche fanno parte del nostro mestiere, vanno accettate. Non mi piacciono quando però si tocca la professionalità di una persona. A Benevento e, domenica scorsa a Crotone, abbiamo giocato male, ma adesso guardiamo avanti. Abbiamo avuto qualche passo falso di troppo ma gli errori devono aiutarci a migliorare»: lo ha spiegato l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro l’Inter in programma domani alle 12.30 allo stadio Ferraris.



Pubblico - Il mister doriano ha sottolineato ancora una volta l’apporto dei tifosi: «A Crotone ci hanno incitato fino alla fine, sono la nostra arma in più. Domani contro la formazione di Spalletti voglio una grande prova. Affrontiamo un avversario che sta lottando per un posto in Champions League ma noi siamo pronti».



Formazione - Giampaolo ha poi parlato dei singoli: «Strinic se riconquisterà serenità e sicurezza tornerà ad essere preso in considerazione. Se in questo momento gioca Murru è perché sta meglio. Viviano è recuperato mentre sono out Linetty e Sala».