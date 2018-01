Genova - «Difficile dire come stia la squadra, questa è stata una pausa insolita con appena sette giorni per valutare i giocatori. Ho tutti a disposizione tranne Sala squalificato ma scenderà in campo chi ho visto meglio a prescindere dai cognomi»: lo ha affermato l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia della gara casalinga contro la Fiorentina in programma domani alle 15.



Classifica - «La Sampdoria deve recuperare la leggerezza e la spensieratezza – ha aggiunto il mister blucerchiato – Noi non abbiamo obblighi, le squadre che ci inseguono sono più forti di noi e stare lassù forse ci ha pesato. Se però giocheremo sereni allora potremo essere la sorpresa di questa stagione».



Avversario - Giampaolo ha poi parlato delle caratteristiche della Fiorentina: «Affrontiamo una formazione in salute che viene da otto risultati utili di fila. Sarà dura».