Genova - «Contro il Milan abbiamo fatto bene in difesa ma non in attacco dove c’è mancata quella cattiveria nell’ultimo passaggio. Ora però la sconfitta di domenica è archiviata e guardiamo all'Udinese. Sarà una partita molto complicata e se vogliamo vincere dobbiamo fare qualcosa di straordinario»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo presentando la gara contro i friulani in programma al Ferraris domani alle 15.



Attacco - Il tecnico blucerchiato ha poi parlato di Zapata: «Ci sta un appannamento nel corso della stagione. Contro il Milan quando è stato sostituito doveva salutare il compagno ma non esiste nessun caso».



Convocazioni - Per la sfida di domani Giampaolo ha dichiarato: «Praet e Barreto sono convocati, mentre non ci saranno Verre e Sala. Ercolano? E’ un ragazzo sveglio. L’ho chiamato perché Sala era infortunato. Adesso deve pensare a fare bene nel suo campionato».