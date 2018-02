Giampaolo: «Per battere il Milan serve una grande gara»

Genova - «La gara contro il Milan non è uno scontro diretto, andremo a fare la nostra partita consapevoli della nostra forza. Se non dovessimo fare punti siamo ancora in corsa per l’Europa, mentre i rossoneri in caso di risultato negativo rischierebbero di complicare il loro cammino»: lo ha affermato l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida contro la squadra allenata da Gennaro Gattuso.



Impegni - Il mister doriano ha poi cancellato i dubbi sulla possibilità di affrontare una squadra stanca dopo la gara contro il Ludogoretz di l’Europa League: «I rossoneri domani sera scenderanno in campo dando tutto quello che hanno. Gattuso è stato bravo a risollevarli dopo un inizio così così e ora stanno facendo molto bene».



Scelte - Giampaolo non ha ancora deciso chi mandare in campo: «Gli unici assenti sono Sala che ha accusato un’infiammazione alla caviglia e Praet che sta proseguendo nel suo lavoro di recupero. Vedrò tra oggi e domani chi inserire dal primo minuto. A Milano non saremo soli, a sostenerci ci saranno tanti tifosi, ho fiducia».



Maglia - Infine Giampaolo ha parlato dell’ambiente Samp: «Ho trovato una passione e un ambiente straordinario che ti fa lavorare. Lo dico seriamente, non sono mai stato ruffiano».