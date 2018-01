Genova - «Abbiamo mostrato limiti di personalità e commesso troppi errori. Il secondo tempo è stato veramente brutto»: Marco Giampaolo non ha usato giri di parole per ammettere l’involuzione della squadra dopo il vantaggio di Caprari realizzato nel recupero del primo tempo e per commentare la sconfitta contro il Benevento.



Cosa manca - «Forse stiamo giocando a un gioco più grande di noi ma guai a rassegnarsi, c’è soltanto da migliorare. Dobbiamo fare quel salto di qualità che in questo momento non c’è».



Pausa - Il campionato di serie A si ferma per due settimane ma Giampaolo è chiaro: «Andare alla sosta con una sconfitta non è bello perché non si riesce a smaltire la delusione. Il girone di ritorno è tutto da disputare e dobbiamo essere all’altezza della nostra posizione di classifica. Forse alzare l’asticella ci ha tolto quella leggerezza che avevamo nella prima parte di campionato, c’è da rivedere qualcosa dal punto di vista mentale. Siamo delusi non soltanto noi ma anche chi crede in noi, non dovevamo perdere questa gara».



Mercato - Giampaolo incalzato su possibili rinforzi ha concluso: «Sarà il club a valutare cosa serve ma non mi arrendo. Sono contento dei giocatori che mi sono stati dati, ma non mi è piaciuto perdere come abbiamo fatto oggi».