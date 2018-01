Genova - «Sarà una gara tosta da giocare a ritmi alti e in leggerezza come quella contro la Fiorentina, senza porci obiettivi. Ci affronteremo a distanza di pochi giorni e sarà fondamentale recuperare bene la condizione fisica»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria. Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida contro la Roma in programma domani alle 20.45 e valida come recupero della terza giornata del girone di andata non disputata per maltempo.



Avversario - Il mister blucerchiato ha parlato della formazione giallorossa: «Di Francesco fa giocare alla sua squadra un calcio europeo dove viene esaltata la qualità dei singoli».



Attacco - Nel caso Edin Dzeko dovesse lasciare la Capitale al suo posto in attacco dovrebbe giocare Patrick Schick. Così il commento di Marco Giampaolo: «Ho sempre detto che ha qualità per diventare il calciatore più forte in Europa».



Rosa - Infine il tecnico blucerchiato ha analizzato la condizione fisica dei suoi elementi: «Su Quagliarella deciderò domani, sia ieri che oggi farà visite e cure. Per il resto non ho deciso nulla, valuterò nelle prossime ore».