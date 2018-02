Giampaolo: «Vittoria di carattere. Classifica? Vogliamo blindare il sesto posto»

Genova - «Contento per la vittoria, meno per gli infortuni di Ramirez e Bereszynski. Speriamo non stiano fuori troppo. Ai ragazzi durante la settimana avevo chiesto di giocare con convinzione e così è stato»: lo ha spiegato l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo al termine della vittoria maturata 2-1 contro l’Udinese.



Singoli - Il tecnico blucerchiato ha poi parlato della prestazione di alcuni elementi della rosa: «Ho deciso di mettere Zapata a gara in corso perché si sono aperti gli spazi e lui è micidiale quando ha la possibilità. Il gol? Voleva prendere la porta. Linetty? Un grande giocatore che non si risparmia mai. Caprari non è stato lucido sotto porta ma è uno che mette sempre in difficoltà gli avversari mentre Andersen è stato adattato sulla destra complice l’assenza di Bereszynki ma lui nasce centrale».



Campionato - Giampaolo, nonostante la vittoria contro l’Udinese, mantiene i piedi per terra: «Ci sono squadre costruite per andare in Europa, sono loro che avranno maggior pressione. Noi siamo sesti e dobbiamo cercare di rimanerci, vincendo partite difficili come quella odierna».