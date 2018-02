Giampaolo: «Vittoria meritata. Siamo carichi per la gara contro il Milan»

Genova - «Abbiamo vinto meritatamente creando tante palle gol. Nel primo tempo ci è mancato quel guizzo per finalizzare la mole di gioco costruita, mentre nella ripresa i ragazzi hanno trovato i due gol che ci hanno permesso di portare a casa i tre punti»: lo ha dichiarato in conferenza stampa l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, al termine della partita vinta contro il Verona.



Gruppo - Giampaolo ha poi analizzato la prova dei singoli: «Caprari è un giocatore che ha enormi qualità, è veramente forte. Mentre Zapata non deve abbattersi, ci sta una partita storta. Non l’ho sostituito per il gol sbagliato, era già nella mia testa il cambio tra lui e Kownacki. Duvan deve stare tranquillo, abbiamo tutti fiducia in lui. Infine vorrei spendere due parole su Alvarez. Durante la settimana dà tutto, è un elemento importante e va sostenuto quando entra in campo».



Milan - Giampaolo ha concluso la sua conferenza parlando del Milan, avversario della Sampdoria domenica prossima a San Siro: «Sarà una bellissima partita che proveremo a fare nostra. Arriviamo a questo appuntamento in una bella situazione di classifica e siamo carichi».