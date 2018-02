Giampaolo è chiaro: «La sfida contro il Torino non è uno spareggio per l´Europa»

Genova - «Una partita da disputare con cuore e coraggio»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida contro il Torino in programma domani alle 18 allo stadio Ferraris.



Obiettivi - Il tecnico blucerchiato non vuole sentire parlare di spareggio per l’Europa League: «Faremo di tutto per migliorarci, poi vedremo a fine stagione dove saremo. Ad oggi siamo sesti in classifica, può capitare di sbagliare qualche partita ma nel giudizio ho una squadra tosta».



Formazione - Giampaolo non si sbilancia sugli undici da mandare in campo: «Ho diversi dubbi, cercherò di sbagliare il meno possibile. Strinic e Quagliarella sono disponibili».