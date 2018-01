Giampaolo si gode il pari ma su Praet..«Speriamo non stia fuori a lungo»

Genova - «I ragazzi hanno fatto una grande gara al di là del pareggio arrivato nel finale. Mi dispiace molto per l’infortunio di Praet, per noi è un giocatore molto importante e di grande livello. Quagliarella invece l’ho sostituito per precauzione, nulla più»: così l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, al termine della partita pareggiata 1-1 contro la Roma, valida come recupero della terza giornata del girone di andata.



Prestazione - «Abbiamo messo in difficoltà la Roma, una squadra dai grandi valori e questo è un aspetto da non sottovalutare. Zapata? Ha fatto una grande partita, peccato che non sia riuscito a sbloccarsi ma davanti aveva un ottimo portiere, come Alisson».



Rigore - Giampaolo si è soffermato poi sul penalty concesso grazie all’intervento del Var: «Se è stato dato calcio di rigore vuol dire che è stata vista una irregolarità da parte del giocatore della Roma. Non mi va però parlare soltanto di questo episodio, io dico che i ragazzi hanno ottenuto un pareggio oro in un match giocato bene da entrambi».