Genova - Marco Giampaolo ritrova Dennis Praet: il centrocampista belga ha lavorato in gruppo nella doppia seduta che la Sampdoria ha svolto a Bogliasco in vista della gara in programma domenica alle 15 contro l’Udinese.



Praet in caso di convocazione dovrebbe andare in panchina e lasciare il suo posto a Barreto che potrebbe rinnovare con la Samp. Lavoro personalizzato per Ramirez, Sala e Verre. Domani è in programma un allenamento pomeridiano.