Genova - «Non siamo mai entrati in campo. Una brutta sconfitta sulla quale tutti dobbiamo riflettere. I gol dei nostri avversari sono nati tutti da errori, veramente una prestazione da cancellare»: Marco Giampaolo non usa mezzi termini per commentare il pesante ko della sua Sampdoria contro il Crotone.



Cambi - Il tecnico ha poi spiegato le scelte partendo dal cambio nel primo di Ramirez: «Ho tolto Gaston perché non era più la sua partita, ormai la gara aveva preso un altro andazzo e mi serviva un uomo che facesse un altro tipo di gioco come Zapata. Torreira invece l’ho sostituito per preservarlo dopo i tanti falli subiti e perché era in diffida. A fine primo tempo ai ragazzi ho chiesto di salvare l’onore visto che ormai la partita era difficile da recuperare. Peccato perché qualcosa nel secondo tempo si è visto ma non è bastato».



Europa - Giampaolo ha poi aggiunto: «Contro le piccole non riusciamo mai a fare il salto di qualità e se non cambiamo passo non possiamo crescere. Oggi siamo mancati sotto tutti i punti di vista».