Grande successo per l’ottava edizione del Trofeo Lanterna

Genova - Grande partecipazione, ieri, all’ottava edizione del Trofeo Lanterna, organizzato dalla Lanterna Taekwondo del maestro Fabrizio Terrile. Quasi 500 atleti, 45 società in arrivo da tutta Italia per confrontarsi sulle aree di gara predisposte al PalaCus. Pienone di gente, oltre milletrecento presenze complessive determinate anche dalla presenza di tecnici, dirigenti accompagnatori e genitori. “Rispetto al 2017 un incremento davvero molto significativo – commenta il maestro Fabrizio Terrile – Per noi è una grande soddisfazione aver raggiunto questi importanti numeri dopo otto edizioni, una gioia che intendo condividere con tutto lo staff di atleti, tecnici e genitori della Lanterna Taekwondo perché senza il loro generoso contributo nulla sarebbe stato possibile”. Questo il commento di Stefano Anzalone, consigliere comunale delegato allo sport. “Ringrazio la Lanterna Taekwondo per questo bellissimo colpo d’occhio, un palazzetto dello sport gremito di persone innamorate di questa disciplina, e per il loro lavoro, sicuramente molto complesso ma affrontato con grande passione e precisione. E’ un’ulteriore testimonianza del valore di questa straordinaria competizione e della crescita di questa disciplina a Genova”.



Doppietta genovese nella classifica per società con la Scuola Taekwondo Genova davanti proprio alla Lanterna Taekwondo, felice per gli 11 ori (Simone Effori, Anna e Tommaso Fossaceca, Andrea Abbate, Matthew Cavazzuti, Savery Vassallo, Diego Cappelletti, Francesco Grosso, Francesco Volpe, Silvia Guenna, Andrea Ambrosi), 6 argenti (Federico Frau, Serena Ferro, Mattia Ventimiglia, Mattia Canesi, Alberto Contardo, Dylan D’Intino) e 8 bronzi (Floriano Fraternale, Nicolò Canesi, Matteo Casanova, Raffaella Cossu , Filippo Di Duca, Diego Costi, Tommaso Perticaro, Martina Gambini). Sul podio anche i lombardi della società di Rozzano.



Mercoledì sera Lanterna Taekowndo parte in traghetto alla volta di Olbia per campionati italiani cadetti A / junior di combattimento. Nella categoria Junior gareggiano Francesco Bottino (-59 kg), Daniele Manzo (-68 kg) e Paola Nardi (+68 kg). Tra i Cadetti tocca a Simone Effori (-41 kg), Federico Frau (-61 kg) e Alessandro Dermidoff (-61 kg).