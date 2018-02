Genova - Da quando è tornato alla base, Oscar Hiljemark è diventato sin da subito un intoccabile per Ballardini. E i risultati lo dimostrano: terza partita in rossoblù (dopo il ritorno dal Panathinaikos), terza vittoria consecutiva. «Abbiamo disputato una buona partita, siamo entrati in campo con lo spirito giusto, da vera squadra» ammette lo svedese



«Giochiamo con lo spirito giusto, è difficile per tutti affrontarci in questo momento. Laxalt è un grande calciatore, con grande qualità. Mi trovo molto bene con lui, giochiamo grandi partite insieme».



Ritorno di Hiljemark caldeggiato dallo stesso Ballardini, con cui lo svedese aveva condiviso l'esperienza di Palermo. «Sono contento di essere qui, avevo già lavorato con Ballardini, lui è un tipo tranquillo e questo è molto importante per la squadra. Sembro un calciatore diverso rispetto all’anno scorso? Questo è il calcio, una settimana è così, un’altra no. Mi sento bene, sono felice di essere al Genoa».



Testa ora al prossimo avversario, il Bologna. «Sarà una partita importante anche per la classifica. Questa vittoria è il giusto regalo per il compleanno del presidente. I tifosi? Sono stati spettacolari, per noi è importante il loro apporto, sono il dodicesimo uomo in campo» ha concluso Hiljemark.