Il 22 marzo la passerella delle `Stelle nello Sport` all’Acquario di Genova

Genova - I Campioni dello sport e quelli della comicità saranno nuovamente protagonisti della speciale serata organizzata da Stelle nello Sport per sostenere la Gigi Ghirotti Onlus. Tutti in campo giovedì 22 marzo nella magnifica location dell’Acquario di Genova per un evento speciale: prima l’aperitivo con i campioni di Genoa, Sampdoria, Spezia, Entella, Pro Recco Pallanuoto, Cus Genova Rugby, Cambiaso e Risso Running Team poi la cena con il “live show” di Soggetti Smarriti, Andrea Di Marco, Daniele Raco e Andrea Carlini.



Tra le tante “stelle” che hanno aderito, brillano Lorenzo Sommariva, olimpico di snowboard che ha partecipato alle recenti Olimpiadi di PyeongChang e Francesco Bocciardo, oro nel nuoto alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. E poi Emiliano Viviano e Fabio Quagliarella per la Samp, Nicolas Spolli e Davide Biraschi per il Genoa, Matteo Matteazzi, direttore generale della Virtus Entella con l’ex difensore e oggi dirigente biancoceleste Cesar. Da Spezia arriveranno il tecnico Fabio Gallo e i centrocampisti Alberto De Francesco e Juande. Da Savona il Presidente Cristiano Cavaliere con una ampia delegazione. Nutrita sarà anche la rappresentanza della Pro Recco Pallanuoto, che sta volando in Campionato e Champions e in pieno clima “CICO”, ecco i velisti dello Yci Matteo Puppo e Matteo Capurro. Presenti anche le stelle della Cambiaso Risso Running Team, Emma Quaglia e Valerio Brignone mentre per il Cus Genova Rugby saranno presenti Tosh Askew (allenatore) e Francesco Imperiale (capitano). Sport presente anche con il Park Tennis Genova e la Canottieri Elpis.



Al fianco del professor Franco Henriquet e di tanti volontari della Gigi Ghirotti presenti, si schierano importanti aziende del territorio. Dagli storici sostenitori del progetto Stelle nello Sport quali Erg, Villa Montallegro, Cambiaso Risso, Ansaldo Energia, Azimut Global Advisory, Eco Eridania, Costa Crociere e Iren, ai partner quali Grandi Navi Veloci, GenovaRent, CoverStore, Maniman Viaggi, Algraphy, All Sport Genova, Acquario di Genova, Capurro Ricevimenti, Panarello, Primocanale e Secolo XIX. A loro si sono uniti in questa speciale serata Interglobo, Canottieri Elpis, Gruppo Investimenti Portuali.



“Il gioco di squadra porta sempre alla vittoria, non solo nello Sport”, sottolinea Michele Corti, ideatore del progetto Stelle nello Sport. “Vogliamo ringraziare tutti coloro che con la loro presenza, il sostegno e l’amicizia e considerazione verso questo progetto ci permettono ogni anno di sostenere in modo importante una eccellenza quale la Gigi Ghirotti Onlus e promuovere i valori dello Sport verso un numero sempre maggiore di giovani, sostenendo Federazioni e Società sportive nella loro straordinaria attività e realizzando al fianco del Porto Antico un evento straordinario quale la Festa dello Sport che quest’anno andrà in scena dal 18 al 20 maggio”.