Il Genoa si ferma agli ottavi, contro la Juventus finisce 2-0

Genova - Juventus Szczesny; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Marchisio, Bentancur, Sturaro; Douglas Costa, Dybala, Bernardeschi. All. Allegri. A disp: Pinsoglio, Chiellini, Loria, Benatia, Alex Sandro, Matuidi, Pjanic, Khedira, Pjaca, Higuain.



Genoa Lamanna; Biraschi, Rossettini, Gentiletti; Lazovic, Omeonga, Cofie, Brlek, Laxalt; Centurion, Galabinov. A disp: Zima, Landre, Rodriguez, Palladino, Pellgri, Rossi, Ricci, Salcedo.



Arbitro: Maresca di Napoli



Commento -

Il Genoa perde 2-0 contro la Juventus e viene eliminato dagli ottavi di Coppa Italia. Le reti sono state realizzate da Dybala e Higuain. Ballardini, opta per un ampio turn over in virtù del delicato impegno di sabato in campionato contro il Benevento per togliersi dalla zona bassa di classifica. Bene nei rossoblu Lamanna che nel primo tempo si supera prima su Douglas Costa e poi su Bernardeschi e Galabonov che nel secondo tempo ha avuto una doppia occasione per riaprire il match. Da registrare nel Genoa l’esordio di Giuseppe Rossi al posto di Galabinov. Nella ripresa la squadra di Ballardini avrebbe potuto usufruire di un calcio di rigore per fallo di Asamoah su Pellegri ma Maresca, dopo essersi consultato con il Var annulla.





Primo Tempo

16' Tiro di Dybala respinto dalla difesa del Genoa



18' Doppio giallo a Bentacur e Lichtsteiner: il primo per fallo su Centurion e il secondo per proteste



24' Douglas Costa calcia, Lamanna devia in corner



34' Marchisio calcia alto



39' Piatto di Dybala sul fondo



41' Lamanna strepitoso, manda sulla traversa una punizione di Bernardeschi



43' Gol Juventus Dybala di sinistro e pallone all'angolino



44' Giallo a Galabinov



45' Finisce il primo tempo sul punteggio di 1-0 per la Juventus



Secondo Tempo

7' Errore di Barzagli, Centurion non controlla la palla che termina sul fondo



8' Bentancur calcia sul fondo



15' Sinistro di Galabinov deviato dal portiere della Juve



18' Sinistro di Galabinov , pallone che termina sul fondo



31' Gol Juventus Rasoterra di Higuain e Lamanna battuto



35' Sinistro di Rossi alto



36' Asamoah atterra Pellegri: Maresca prima concede il calcio di rigore e poi lo toglie con l'aiuto del Var



44' Destro di Higuain, para Lamanna a terra



50' Finisce qui, Genoa eliminato dalla Coppa Italia: all'Allianza Stadium è 2-0 per la Juventus