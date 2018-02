International Genoa Winter Contest: cresce la partecipazione con l´arrivo degli azzurri

Genova - Week end decisivo, nelle acque del Lido di Albaro, per il primo atto dell’International Genoa Winter Contest, il grande appuntamento velico invernale promosso dall’assessorato allo sport della Regione Liguria con il patrocinio del Comitato Prima Zona e sotto l’egida del Coni, con lo Yacht Club Italiano capofila del Comitato Circoli Velici Genovesi composto da Unione Sportiva Quarto, Lega Navale Italiana Quinto, Circolo Nautico Sturla, Circolo Vele Vernazzolesi, Dinghy Snipe Club, Club Vela Camogli, Unione Sportiva Ecologica Ciappeletta, Circolo Velico Interforze, Club Amici Vela e Motore Recco, Associazione Sportiva Dilettantistica Prà Sapello e Club Nautico Bogliasco.







Dopo le prime due regate disputate sabato scorso, sabato e domenica si svolgeranno le prove decisive per incoronare i vincitori nelle classi Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7, 420 e 470. Un week end importante anche a seguito dell’iscrizione all’evento dei campioni dello Yacht Club Italiano, di rientro dalla tappa statunitense (Miami) di Coppa del Mondo:: Matteo Puppo e Matteo Capurro, Bianca Caruso e Ilaria Paternoster, Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini nel 470, Valentina Balbi nel Laser Radial. Salirà a 120 il numero delle imbarcazioni complessive con attenzione alle sfide tra equipaggi liguri e lombardi.



Ecco la situazione classe per classe. Alessio Collami, in forza allo Yacht Club Italiano, è in testa al Laser Standard davanti a Giovanni Gallego (CN Andora) e Andrea Chiappe (Yacht Club Italiano). Parla momentaneamente lombardo il Laser Radial con Riccardo Colombo (LNI Mandello) leader: Gabriele Ibba (Yacht Club Italiano) e Andrea Di Molfetta (Varazze Club Nautico) cercheranno di scalzarlo. Nel Laser 4.7 il CV Bellano sta esercitando la propria forza e capacità in maniera significativa: Chiara Ballotta è prima, Sara Savelli seconda e Anna Sofia Privileggio terza. Il 420 sorride a Carlotta e Camilla Scodnik: le vicecampionesse del mondo under 17 dello Yacht Club Italiano dettano legge davanti a due equipaggi dello Yacht Club Imperia composti da Paolo Bozzano e Michele Casano, Francesca Riano ed Elena Oddone (leader seconda prova). Nel 470 Fraglia Vela Malcesine, con Andrea Totis e Michele Cecchin, precede tre equipaggi dello Yacht Club Italiano, in prima battuta Sofia Giondi e Alice Tamburini, poi Paolo Masseroni e Alessio Roccatagliata e infine Chiara Valenti ed Elisa Ascoli. Sabato il via alle regate è previsto alle 13, domenica alle 11. Nel week end successivo, toccherà agli Optimist per le categorie Juniores e Cadetti.



Durante la manifestazione, la Darsena dei Saloni Nautici e i piazzali dello Yacht Club Italiano ospitano gratuitamente le imbarcazioni. Gli atleti hanno anche la possibilità di alloggiare presso la Scuola di Mare “Beppe Croce” dello YCI. Va sottolineata la forte collaborazione tra i Circoli Velici Genovesi con uomini e mezzi di assistenza messi a disposizione dei partecipanti. Grondona e Latte Tigullio sostengono l’evento fornendo prodotti di ristoro al termine di ogni giornata di gara. Il Trofeo perpetuo Marina Fornaciari, dedicato alla dirigente della Prima Zona prematuramente scomparsa nel luglio 2016, sarà assegnato al più giovane arrivato della Classe Optimist.