Juventus - Genoa 1-0. Rossoblu sconfitti di misura

Genova - Juventus Szczesny, Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Higuain, Mandzukic. All. Massimiliano Allegri. A disp: Pinsoglio, Loria, De Sciglio, Barzagli, Asamoah, Sturaro, Bentancur, Bernardeschi



Genoa Perin; Spolli, Izzo, Rossettini; Rosi, Omeonga, Bertolacci, Rigoni, Laxalt; Pandev, Taarabt. All. Davide Ballardini. A disp: Lamanna, Zima, Biraschi, Brlek, Cofie, Lazovic, Veloso, Galabinov, Lapadula



Arbitro: Di Bello di Brindisi



Primo Tempo

5' Tiro di Khedira alto



8' Punizione battuta da Pjanic, Perin respinge



16' Gol Juventus Mandzukic trova Douglas Costa che con un tap in vincente batte Perin



23' Tiro di Pjanic, Perin para a terra



24' Giallo a Spolli per gioco scorretto



29' Sinistro di Laxalt alto sopra la traversa



32' Tiro di Mandzukic, blocca Perin



44' Giallo a Rosi per gioco scorretto



46' Finisce il primo tempo sul punteggio di 1-0 per la Juventus



Secondo Tempo

Fuori Rigoni, dentro Galabinov



4' Sinistro di Pjanic sul fondo



12' Sinistro di Douglas Costa, pallone che termina sul fondo



16' Destro a giro di Pjanic, pallone che termina sul fondo



18' Izzo anticipa Higuain pronto a calciare a rete. Juventus ancora pericolosa



23' Fuori Taarabt, dentro Lazovic



32' Ultimo cambio da parte di Ballardini: dentro Lapadula, fuori Pandev



38' Bertolacci anticipato al momento di colpire di testa



39' Destro di Pjanic alto. Ammonito Perin per perdita di tempo



44' Tiro di Rosi alto



45' Matuidi calcia fuori



48' Finisce qui, il Genoa perde 1-0 contro la Juventus