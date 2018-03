Genova - La Sampdoria pensa al domani. Facundo Ferreyra, eliminato martedì dalla Roma con il suo Shakhtar Donetsk, sarebbe entrato in orbita blucerchiata.



Pradé e soci infatti - stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport - avrebbero già presentato un'offerta all'entourage del calciatore in scadenza di contratto con la società ucraina.



Ancora presto per dirlo, ma il mercato è già in fermento. E chissà che Ferreyra non sia uno di quei tasselli utili a dare quell'esperienza europea che la Samp ancora non ha.