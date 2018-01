Genova - «Da parte mia nessuna rivincita, dovevo dimostrare che qualcuno si sbagliava a non farmi giocare e a non darmi l’opportunità di allenarmi. Con Ballardini siamo diventati squadra, prima non era così»: Luca Rigoni non le manda a dire al termine del match vinto dal Genoa contro il Sassuolo. Il centrocampista ha rivolto alcune «frecciate» a Ivan Juric che lo aveva accantonato nella prima parte di stagione.



Gara - Il centrocampista rossoblu si è poi soffermato sulla gara odierna e il campionato fin qui disputato: «Era fondamentale vincere per iniziare bene il girone di ritorno e proseguire su quanto di buono fatto dall’arrivo del mister. Con lui se non sbaglio abbiamo perso soltanto contro l’Atalanta e questo è un segnale del grande lavoro che stiamo facendo. Il campionato però non è finito e se vogliamo proseguire così sarà necessario non abbassare la guardia».



Singoli - Rigoni ha poi analizzato la sfida di due dei suoi compagni: «Galabinov non ha giocato tanto ma si è fatto trovare pronto e oggi un suo gol è stato decisivo. Bene anche Biraschi chiamato a sostituire Rosi. Siamo un bel gruppo e quindi tutti sono importanti per raggiungere i risultati».