Genova - «Oggi abbiamo messo un altro tassello al nostro cammino. Due mesi fa era impensabile pensare a una situazione del genere, adesso c’è più ottimismo»: lo ha dichiarato il difensore del Genoa, Luca Rossettini, al termine della partita vinta contro il Sassuolo.



Campionato - Il difensore rossoblu ha poi analizzato il cammino difensivo: «Durante la settimana lavoriamo molto con il mister e il fatto di subire pochi gol è fondamentale per raggiungere la salvezza. C’è da migliorare qualcosa in attacco perché creiamo tanto ma non riusciamo sempre a concretizzare. Il mio ruolo? Probabilmente da centrale mi trovo meglio ma non ho problemi a giocare dove decide il mister, l’importante è farsi trovare pronti».



Gol - La rete della vittoria è stata realizzata da Galabinov. Rossettini ha elogiato così il compagno: «Sono molto contento per lui perché si allena sodo per farsi trovare pronto».