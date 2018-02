Laxalt: «Un gol all´Inter? Conta fare punti, il cammino è lungo»

Genova - «I risultati portano un po’ di tranquillità e positività per il resto del campionato. Adesso però non dobbiamo mollare e continuare su questa strada»: lo ha affermato il centrocampista uruguaiano del Genoa, Diego Laxalt, intervenuto a un evento al Basko di Molassana.



Gol - Sabato sera arriverà l’Inter al Ferraris. Alla domanda su un gol last minute come contro il Chievo Laxalt ha risposto: «Dobbiamo fare risultato, chiunque farà gol andrà bene. Sarà una partita difficile ma vogliamo portare punti a casa. Dall’arrivo di Ballardini stiamo facendo bene e vogliamo proseguire su questa strada. Il mio futuro? Il campionato non è finito e la mia testa è al Genoa, c’è tempo per il resto».



Compagni - Laxalt ha poi parlato di alcuni suoi compagni di squadra: «Sono contento che Hiljemark sia tornato, sta facendo bene e ci sta dando una mano. Lamanna? C’è un ottimo rapporto, è da tanto che siamo compagni».